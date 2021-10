Fiorentina Napoli, piccolo screzio tra Spalletti e Insigne: la ricostruzione

Piccolo screzio tra Lorenzo Insigne e Luciano Spalletti al momento del cambio del capitano del Napoli: cosa è successo

Il Napoli conduce per 2-1 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano grazie alla rimonta firmata Lozano e Rrahmani. Al 70′ Spalletti decide di richiamare in panchina Lorenzo Insigne per inserire Demme a difesa del vantaggio.

Il capitano azzurro non la prende bene e rifiuta il cinque del proprio tecnico al momento dell’uscita dal campo dicendogli: «Ne avevo ancora mister», ripetuto più volte. Come raccolto poi da DAZN gli animi sono tornati sereni in panchina.