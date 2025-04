Calciomercato Milan, indiscrezione su Tonali: c’è tanta concorrenza! Questa la quotazione

Condividi via email

Calciomercato Milan, in tanti vogliono Sandro Tonali. Il Newcastle non fa sconti, la cifra richiesta per la cessione è altissima

Sandro Tonali sarebbe finito nel mirino di Milan, Juventus e Barcellona, a riportare la notizia è Caught Offside. Per il centrocampista azzurro però, il Newcastle, proprietario del cartellino, non sarebbe intenzionato a fare alcuno sconto.

Per cedere il classe 2000, il club inglese, vorrebbe almeno 60 milioni di euro. Questa è la cifra che servirebbe per far tentennare il Newcastle.