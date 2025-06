Calciomercato Milan, incontro tra Tare e gli agenti del giocatore: pista complicata

Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare ha incontrato gli agenti del giocatore di Serie A

A Casa Milan si è tenuto un recente summit che ha visto protagonisti l’agente di Albert Gudmundsson e Igli Tare, responsabile dell’area scouting del club rossonero, in assenza del direttore sportivo Antonio D’Ottavio. L’incontro, come riportato da Daniele Longo, ha avuto al centro la proposta del trequartista islandese classe 1997 al Milan, a condizioni che sono state definite “vantaggiose”.

Nonostante la proposta allettante, la risposta da parte del Milan sarebbe stata inizialmente fredda. Gudmundsson, attualmente al Genoa, ha mostrato un ottimo rendimento nell’ultima stagione, attirando l’attenzione di diversi club. La sua capacità di ricoprire più ruoli offensivi, la visione di gioco e la propensione al gol lo rendono un profilo interessante.

Tuttavia, sembra che al momento il Milan stia valutando altre priorità o profili per rinforzare il reparto offensivo. La “freddezza” nella risposta potrebbe dipendere da diversi fattori: dalle caratteristiche del giocatore che magari non si allineano perfettamente ai dettami tattici del prossimo allenatore, alla volontà di concentrarsi su altri obiettivi di mercato ritenuti più urgenti o strategici.

Daniele Longo sottolinea che “se ne riparlerà eventualmente più avanti”. Questa frase lascia intendere che la porta non è completamente chiusa. Le dinamiche del calciomercato sono fluide e le situazioni possono cambiare rapidamente. Un’eventuale cessione inaspettata, un cambio di strategia o un’opportunità irrinunciabile potrebbero riaprire la trattativa in futuro.

Per il momento, dunque, Albert Gudmundsson rimane un’opzione valutata, ma non una priorità immediata per il Milan, che continua la sua ricerca per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.