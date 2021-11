Calciomercato Milan: in ribasso le quotazioni di Faivre, le ultime

Calciomercato Milan: Faivre vorrebbe vestire la maglia rossonera ma la trattativa resta complicata a gennaio, le ultime

Il Milan segue con grande attenzione Romain Faivre, talento del Brest. Il giocatore ha espresso la sua volontà di giocare in rossonero ma la trattativa resterebbe attualmente complicata.

Come riporta l’edizione di Tuttosport difficilmente il club di Via Aldo Rossi investirà 15 milioni di euro per il francese almeno in questa prossima sessione di mercato invernale. Il suo cartellino verrà discusso la prossima estate.