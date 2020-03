Calciomercato Milan: il Psv pronto a riscattare Rodriguez, ecco come

Calciomercato Milan: il Psv Eindhoven sarebbe pronto a riscattare Ricardo Rodriguez, ecco i dettagli della possibile operazione

Ivan Gazidis è pronto a rivoluzionare il Milan in vista della prossima stagione. Non solo in società ma a sua volta anche sul piano sportivo.

Tra i giocatori che potrebbero essere ceduti ci sarebbe Ricardo Rodriguez. Lo svizzero è giunto in prestito secco al Psv Eindhoven per un milione di euro. Il club olandese, però sarebbe pronto a riscattare in qualche modo l’ex Wolfsburg per una cifra, che permetterebbe al club di Via Aldo Rossi di fare una plusvalenza.