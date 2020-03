Calciomercato Milan: il Monza vuole Zlatan Ibrahimovic

Calciomercato Milan: Adriano Galliani vorrebbe portare al Monza Zlatan Ibrahimovic, in modo da tornare immediatamente in Serie A

Con l’addio di Boban e quasi quello di Paolo Maldini, anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic sarebbe un rebus. Il gigante svedese deciderà il suo futuro a fine stagione.

Intanto stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, vorrebbe portare clamorosamente proprio l’ex Manchester Utd nel club a nord di Milano, per poter giungere in Serie A tra due anni. Ci sarebbe anche un’ipotesi ritorno in Svezia.