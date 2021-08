Calciomercato Milan: il futuro di Andrea Conti è un rebus

Il futuro di Andrea Conti è un rebus. Il giocatore non rientrerebbe nei piani di Stefano Pioli ed entro il 31 agosto, Maldini…

Il futuro di Andrea Conti sarebbe sempre più un rebus. Il terzino rossonero non troverebbe spazio tra le file di Stefano Pioli, motivo per cui la cessione sarebbe l’idea più idonea. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Entro il 31 agosto Paolo Maldini e Frederic Massara cercheranno certamente di trovare una sistemazione per l’ex Atalanta. Diversi club italiani su di lui.