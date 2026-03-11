Connect with us

Calciomercato Milan, non tramonta l’ipotesi Pellegrino: c’è uno scenario chiaro in vista di giugno

Published

5 secondi ago

on

By

Pellegrino

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a seguire con grandissima attenzione Mateo Pellegrino del Parma: la situazione

Il mercato del Milan per l’estate 2026 inizia a sondare anche i talenti emergenti del campionato italiano. Secondo quanto riportato dal QS, la dirigenza rossonera avrebbe inserito nella propria lista dei desideri il nome di Mateo Pellegrino, attaccante che si sta mettendo in luce con la maglia del Parma. Il giovane centravanti non rappresenta attualmente una priorità assoluta per il club di Via Aldo Rossi, ma viene monitorato con grande attenzione dagli scout rossoneri come una valida alternativa per il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, Pellegrino e la gerarchia di Allegri: un’opzione per il futuro

All’interno delle strategie di Igli Tare e Massimiliano Allegri, Pellegrino si posiziona come una “soluzione di riserva” nel caso in cui le trattative per i profili di prima fascia (come il sogno Lewandowski) non dovessero andare in porto.

L’obiettivo del Milan è quello di garantirsi un parco attaccanti profondo e versatile; in questo senso, l’investimento su un profilo come quello di Pellegrino permetterebbe di ringiovanire il reparto senza gravare eccessivamente sul budget, assicurandosi un calciatore già ambientato nel calcio italiano e pronto a crescere all’ombra dei grandi campioni già presenti in rosa.

