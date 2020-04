Calciomercato Milan: «Icardi in maglia rossonera? Non è fantamercato»

Calciomercato Milan: per Fulvio Collavati, il possibile arrivo di Mauro Icardi in rossonero sarebbe possibile, ecco perché

Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, evidenziando un possibile colpo di mercato rossonero in vista della prossima stagione: Mauro Icardi.

«Penso che sia una trattativa possibile. Non credo sia fantamercato, l’unica cosa che mi fa un po’ riflettere è il fatto che il calcio sta passando un periodo di carestia e che in ragione di questo debba ridimensionarsi. Il mondo del pallone non può più permettersi cifre folli, mi auguro ci sia un mercato fatto di scambi e opportunità e quella di Icardi potrebbe essere un’opportunità per il Milan»