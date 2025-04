Calciomercato Milan, Ibrahimovic pensa al colpo a sorpresa! Indiscrezione che spiazza i tifosi

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic pensa ad Ivan Provedel come possibile sostituto di Mike Maignan: primi contatti

Come riferito da calciomercato.it, il calciomercato Milan sta ragionando sull’eventuale sostituto di Mike Maignan, in scadenza di contratto a giugno del 2026 e ancora alle prese con i discorsi per il rinnovo.

Nelle ultime settimane il Diavolo avrebbe allacciato i contatti con la Lazio per capire i margini di manovra per arrivare a Ivan Provedel, portiere italiano in scadenza di contratto a giugno del 2027. L’eventuale arrivo di Sarri in panchina potrebbe agevolare la trattativa.