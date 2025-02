Calciomercato Milan Ibrahimovic: «Tanti cambi? Abbiamo fame, stiamo cercando questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto del calciomercato Milan, Santiago Gimenez. Di seguito le sue parole sui tanti innesti.

RIVOLUZIONE – «Quando abbiamo iniziato il campionato credevamo in quello che avevamo fatto. Non siamo soddisfatti della situazione e quindi abbiamo deciso di cambiare con diversi innesti. Non siamo contenti, abbiamo un trofeo ma non siamo soddisfatti, vogliamo di più, abbiamo fame».