Calciomercato Milan, Ibrahimovic lo tranquillizza a Milanello! Futuro rossonero, non ci sono dubbi

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha tranquillizzato Mike Maignan: futuro rossonero e rinnovo non in discussione

Come riferito da calciomercato.com, il rinnovo di Mike Maignan nel calciomercato Milan non è in discussione.

“Bad day in the office” é il titolo di una storia su Instagram pubblicata oggi da Maignan accompagnata da un emoticon che invita a una fase di riflessione. Mike é un giocatore ambizioso, un perfezionista e sarà il primo ad interrogarsi sui motivi di questi errori e nel cercare soluzioni per elevare, di nuovo, il suo rendimento. Una crescita che andrà di pari passo con il nuovo contratto che firmerà nei prossimi giorni con il Milan da 5 milioni fino al 2029. Siamo alla battute finali, Maignan vuole tornare super e si lega al Diavolo con un contratto lunghissimo.