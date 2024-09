Calciomercato Milan, Ibrahimovic BLINDA il TITOLARISSIMO! Sul piatto una cifra CHOC, fissata la DEADLINE

Calciomercato Milan, Ibrahimovic blinda Mike Maignan: offerta da capogiro sul piatto, entro dicembre la fumata bianca

Come riportato da Tuttosport, sta per avere una conclusione positiva nel calciomercato Milan la vicenda relativa al rinnovo di contratto di Mike Maignan. Al portiere francese, in scadenza nel 2026 e con un ingaggio da circa 2.5 milioni di euro più bonus, nelle ultime ore è stata recapitata un’offerta importantissima.

Sul piatto Furlani ha messo una cifra pari a 6 milioni di euro bonus inclusi. Vanno limati i dettagli burocratici ma Maignan ha sostanzialmente dato il via libera per prolungare fino al 2028 con opzione al 2029. La fumata bianca è dietro l’angolo: l’intenzione delle parti è chiudere ogni discorso entro la fine del 2024.