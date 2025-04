Calciomercato Milan, strada tracciata per la prossima estate: il Diavolo si rifà il look! Non mancherà quella caratteristica

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno ormai deciso di dare un’anima decisamente più italiana alla rosa della prossima stagione

Come riportato da Tuttosport, a prescindere da come finirà l’attuale stagione sportiva e in attesa dunque di scoprire se il Milan parteciperà o meno ad una coppa europea, il calciomercato rossonero ha preso una decisione ben precisa in vista della prossima estate.

L’idea è quella di aumentare la colonia di italiani presenti a Milanello per ricreare quello zoccolo duro tipico dei successi rossoneri del passato. In questo senso, come ampiamente spiegato da settimane, il nome in pole è quello di Samuele Ricci del Torino.