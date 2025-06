Condividi via email

Calciomercato Milan, continua a prendere quota un’ipotesi clamorosa: il big può partire per davvero. Le ultimissime sui rossoneri

Le voci su un’immediata partenza di Santiago Gimenez dal Milan stanno circolando con insistenza, alimentando il dibattito tra i tifosi rossoneri. L’attaccante messicano, arrivato a Milano all’inizio del 2025 dal Feyenoord per una cifra superiore ai 35 milioni di euro, non ha avuto l’impatto sperato nei suoi primi mesi in Serie A.

Nonostante il Milan abbia investito considerevolmente su di lui, con un contratto che lo lega ai rossoneri fino al giugno 2029 e un ingaggio di circa 2.5 milioni di euro a stagione, le sue prestazioni non hanno convinto del tutto. In 14 presenze con la maglia del Milan, Gimenez ha realizzato 5 gol, un bottino che molti considerano al di sotto delle aspettative per un giocatore pagato così tanto.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, tra cui Tuttosport, sul giocatore ci sarebbe già l’interesse di club di Premier League, che potrebbero tentare un affondo nel mercato estivo. L’eventuale cessione, sebbene prematura, potrebbe essere presa in considerazione dalla dirigenza rossonera per finanziare nuovi acquisti e cercare un attaccante più in linea con le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri, il cui ritorno sulla panchina milanista è stato recentemente annunciato.

La situazione è in continua evoluzione, ma è chiaro che il futuro di Santiago Gimenez al Milan è tutt’altro che certo, nonostante il suo arrivo sia stato accolto con grande entusiasmo solo pochi mesi fa.