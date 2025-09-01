Calciomercato Milan, intrigo Santiago Gimenez! Futuro ancora in bilico, questo scenario può cambiare le carte in tavola

Calciomercato Milan, da risolvere l’intrigo Santiago Gimenez: il messicano oltre alla Roma ha anche un’offerta dalla Premier League

Le recenti mosse di mercato del Milan stanno tenendo i tifosi col fiato sospeso. Il nuovo assetto societario, con Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, sta cercando di definire al meglio la rosa in vista della prossima stagione. Il reparto offensivo, in particolare, è oggetto di grande attenzione, con il nome di Santiago Giménez che è finito al centro di un vero e proprio intrigo di mercato.

Secondo quanto rivelato da Antonio Vitiello, autorevole firma del giornalismo sportivo, l’attaccante del Milan avrebbe ricevuto una proposta molto allettante dall’Inghilterra. Questa notizia, che ha già fatto il giro dei social e delle testate specializzate, potrebbe cambiare radicalmente i piani del club rossonero e il futuro stesso del giocatore. Fino a poco tempo fa, si parlava con insistenza di uno scambio di prestiti con la Roma che avrebbe coinvolto Artem Dovbyk, un affare che sembrava quasi in dirittura d’arrivo. Tuttavia, l’interferenza di un club di Premier League ha rimesso tutto in discussione.

Il Milan ha sempre avuto un occhio di riguardo per il mercato estero, e la Premier League, in particolare, rappresenta una fonte inesauribile di opportunità e, talvolta, di minacce. L’interesse per Giménez da parte di una squadra inglese dimostra come il giocatore abbia un profilo internazionale, con caratteristiche che si adattano al calcio fisico e intenso d’oltremanica. Se l’offerta fosse ritenuta economicamente vantaggiosa, il Milan potrebbe decidere di non procedere più con l’operazione Dovbyk prendendo l’ucraino in una trattativa slegata dal messicano.

Le strategie di Tare e Allegri e l’importanza del ruolo di Giménez

L’arrivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri ha ridisegnato le strategie di mercato del Milan. Tare, noto per la sua abilità nel trovare talenti e nel condurre trattative complesse, sta lavorando in stretta sinergia con Allegri per costruire una squadra che possa competere su tutti i fronti. Il tecnico livornese, dal canto suo, ha bisogno di certezze in attacco per poter attuare il suo gioco e valorizzare al meglio i suoi uomini.

L’eventuale partenza di Giménez, a prescindere dalla destinazione, libererebbe risorse economiche e un posto nella rosa, offrendo al club la possibilità di investire su un altro profilo che possa garantire un alto numero di gol. Il Milan, dunque, si trova davanti a un bivio: cedere il suo attaccante a titolo definitivo in Inghilterra, oppure continuare a percorrere la strada dello scambio con la Romaper assicurarsi Dovbyk. La volontà del giocatore, in questo scenario, sarà un fattore determinante.

I tifosi, nel frattempo, non vedono l’ora di capire quali saranno le prossime mosse di un mercato che si preannuncia estremamente caldo in questo finale.