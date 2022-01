ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan a gennaio: scelta fatta per l’attaccante. I rossoneri hanno preso la loro decisione

Come riporta il Corriere della Sera il Milan ha deciso di non intervenire sul mercato di gennaio per reperire un attaccante.

Per questa stagione si andrà avanti con Ibrahimovic, Giroud e Rebic all’occorrenza. Mentre probabilmente verrà fatto un investimento in estate.