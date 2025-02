Calciomercato Milan, il futuro del giocatore in bilico: adesso filtra questo. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, ha perso per 1-0 l’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord. Mike Maignan, capitano del Milan, si è reso protagonista in negativo con un errore grossolano che ha portato gli ospiti in vantaggio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il suo rinnovo è attualmente in bilico. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e non si sono registrati passi in avanti.