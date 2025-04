Calciomercato Milan, cambia il futuro del top player? L’ultima novità spiazza completamente i tifosi

Condividi via email

Calciomercato Milan, può cambiare a sorpresa il futuro di Theo Hernandez: il francese, destinato all’addio, potrebbe rimanere in rossonero

Come riferito da Repubblica, potrebbe cambiare nel calciomercato Milan il futuro di Theo Hernandez, terzino in scadenza a giugno del 2026 e in gol ieri contro l’Udinese.

La sensazione è che, con una proposta adeguata (per lui e il club) Theo in estate possa essere ceduto. Però chissà, magari la svolta tattica (è facile pensare che si andrà avanti con il 343 fino a fine stagione) lo rigenererà al punto da modificare piani già definiti.