Calciomercato Milan, beffa Liberali! Scenario da evitare, due club di Serie A pronti ad approfittarne

Calciomercato Milan, i rossoneri devono evitare la beffa legata al futuro di Liberali: scadenza 2026, in agguato ci sono Atalanta e Fiorentina

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan è chiamato a prendere una decisione precisa sul futuro di Liberali.

Jovan Kirovski ha preso in mano il dossier in questa stagione ma non ha ancora avviato una trattativa concreta per il rinnovo, siamo ancora nella fase delle prime discussioni. In agguato ci sono due club di Serie A: l’Atalanta e la Fiorentina.