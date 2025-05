Calciomercato Milan, Furlani alza il muro! Loro due sono incedibili, messaggio alle pretendenti

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani alza il muro per Reijnders e Pulisic: i due sono considerati intoccabili dal club rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani ha tracciato linee precise per il calciomercato Milan della prossima estate per quanto riguarda il capitolo cessioni. I rossoneri, come da ammissione dello stesso CEO, non saranno obbligati a fare dei sacrifici economici.

Nell’ottica del Milan, nonostante le tante voci dell’ultimo periodo, Reijnders e Pulisic sono considerati i due intoccabili, i perni da cui ripartire già nella prossima stagione.