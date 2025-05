Calciomercato Milan, Furlani fa muro! Incontro in programma ma nessuna necessità di cessione

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani fa muro per Tijjani Reijnders: incontro con il Manchester City ma nessuna necessità di cessione

Importante aggiornamento sul calciomercato Milan riportato da Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport:

PAROLE – «Milan e Manchester City hanno in programma un appuntamento per oggi per Reijnders. Il City ha deciso di affondare. I giorni scorsi hanno portato passi avanti anche se il Milan, forte del rinnovo, può permettersi di accettare solo offerte irrinunciabili, superiori ai 70 milioni di euro. Il Manchester City a giugno giocherà il Mondiale per club e ha fretta di avere rinforzi. Il Milan invece sta avviando l’Allegri-bis. Non giocando il Mondiale può prendersi qualche giorno in più per valutare la cessione di Reijnders e gli eventuali sostituti».