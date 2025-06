Calciomercato Milan, Furlani attende l’offerta decisiva: addio vicinissimo, cosa sta per succedere

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani attende l’offerta del Chelsea per Mike Maignan: il portiere irritato per il mancato rinnovo

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il Chelsea sarebbe pronto a offrire 25 milioni di euro per Mike Maignan, portiere del Milan.

Il giocatore sembra essere orientato ad accettare l’offerta, soprattutto dopo essere rimasto deluso per non aver rinnovato il contratto con il calciomercato Milan a dicembre. La situazione potrebbe quindi evolversi rapidamente, con Maignan che potrebbe lasciare il Milan per approdare in Premier League.