Calciomercato Milan, rebus Fullkrug e il flop offensivo, il riscatto del Panzer è un miraggio? Cosa filtra

Calciomercato Milan, il riscatto di Fullkrug in vista dell’estate resta in bilico: prossimi tre mesi decisivi. Cosa filtra sul tedesco

Il Milan si risveglia dal post-partita contro il Parma con una consapevolezza amara: la strada verso lo Scudetto è smarrita. Come evidenziato da Calciomercato.com, il divario realizzativo con l’Inter è diventato un abisso di 21 gol, un dato che certifica il fallimento delle soluzioni trovate finora per il reparto avanzato. Nemmeno l’arrivo a gennaio di Niclas Füllkrug, il “Panzer” voluto per dare peso e centimetri all’area di rigore, sembra aver invertito la rotta di una squadra che fatica enormemente contro le piccole.

Calciomercato Milan: il tabù San Siro e il bivio tattico di Niclas Füllkrug

Nonostante le caratteristiche tecniche del tedesco corrispondano all’identikit tracciato da Allegri (esperienza, gioco aereo e fisicità), il suo impiego resta un mistero. Secondo Calciomercato.com, emerge un dato incredibile: Füllkrug non è mai partito titolare a San Siro. L’unico squillo è rimasto il gol decisivo contro il Lecce, una rete “alla Allegri” che però non gli ha garantito la fiducia del tecnico, il quale lo ha relegato a soli spezzoni nelle ultime cinque uscite.

La situazione del centravanti è ora a un punto di svolta:

  • Problemi fisici e gerarchie: L’infrazione alla falange di un dito del piede ha frenato il suo inserimento, ma la curiosità resta: perché Allegri non sfrutta la sua capacità di fare a sportellate per alzare il baricentro? Al momento, il gigante ex Dortmund non ha ancora scalato le gerarchie.
  • Il futuro e le cifre del riscatto: Arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, il futuro di Niclas è più che mai in bilico. Sebbene la cifra sia contenuta, la dirigenza tentenna e le voci su un possibile interesse per Moise Kean complicano il quadro.
  • Ultima chiamata: Senza un bottino di reti significativo da qui a fine stagione, l’acquisto a titolo definitivo appare oggi un’ipotesi decisamente poco probabile.

Il Milan ha bisogno di gol per blindare la Champions, ma il tempo per convincere lo staff tecnico sta scadendo velocemente per il numero 9 rossonero.

