Calciomercato Milan, Ibrahimovic e Moncada guardano in Serie A: può arrivare lui a centrocampo

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic e Moncada potrebbero portare Frendrup a Milanello: è l’alternativa a Ricci

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan avrebbe deciso di allargare i cordoni della borsa e di investire pesantemente già a gennaio per quanto riguarda il reparto di centrocampo.

Il nome in pole è quello di Samuele Ricci, ma se non dovesse arrivare aleggia a Milanello il nome di Frendrup del Genoa. Un pallino sin dall’estate per l’attuale dirigenza rossonera.