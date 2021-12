Calciomercato Milan, forte interesse per Svanberg: la situazione

Calciomercato Milan, ai rossoneri piace molto Svanberg per il centrocampo: lo svedese è sponsorizzato anche da Zlatan Ibrahimovic

Il Milan sembra avere le idee molto chiare per quanto riguarda il mercato. Come riportato da SportMediaset infatti, a Maldini e Massara piace molto Svanberg del Bologna sia per giugno, dove potrebbe prendere il posto di Kessié in caso di mancato rinnovo, sia a gennaio, quando i rossoneri perderanno l’ivoriano e Bennacer a causa della Coppa d’Africa.

Il Bologna lo valuta quindici milioni di euro, una cifra certamente abbordabile per un calciatore che in questa stagione ha collezionato venti presenze con tre reti in tutte le competizioni