Calciomercato Milan: sarà fondamentale allungare la rosa

Con il campionato ormai alle spalle, ci si concentra sul sul mercato che verrà con l’obiettivo di fornire più alternative a Stefano Pioli

Dopo il commovente addio di Jack Bonaventura, la certa partenza anche di Lucas Biglia e un Paquetà con un grosso punto interrogativo, il mercato del Milan dovrà essere improntato alla ricerca di alternative valide per allungare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

In quest’ottica, l’ipotesi Deulofeu, circolata nei giorni scorsi non sarebbe affatto da scartare come alternativa a Castillejo così come serviranno senz’altro dei ricambi all’altezza a centrocampo, dove Bennacer e Kessié non potranno reggere tutta una stagione ai ritmi attuali. Stesso discorso vale per la fascia sinistra di difesa, dove serve un vice-Theo e tra i centrali, considerato che Musacchio quasi certamente andrà via.