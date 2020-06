C’è chi resta e chi rimane: Musacchio vicino all’addio dal Milan

Il Milan è pronto ad effettuare un restyling della difesa partendo dalla cessione ormai vicina di Musacchio

Nella giornata di oggi è arrivata una conferma da parte del Milan nei confronti di Kjaer e l’obiettivo rossonero di riscattarlo dal Siviglia al termine della stagione.

La volontà di riscattare il danese però porta, vista la voglia di ringiovanire ulteriormente la squadra, alla considerazione di salutare definitivamente alla fine della stagione Musacchio. Il contratto dell’argentino è in scadenza a giugno 2021 e per non perderlo a zero potrebbero lasciare i rossoneri già durante l’anno prossima sessione di calciomercato estivo.