Calciomercato Milan, atteso il via libera di Elliott per Florenzi: le ultime

Calciomercato Milan, l’accordo per Florenzi è stato raggiunto: in serata atteso l’ok di Elliott per la chiusura e le successive visite

L’operazione Florenzi è ad un passo dal concludersi. Come riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto a quattro milioni. In serata è atteso l’ok definitivo del fondo Elliott per concludere l’operazione.

DOMANI VISITE MEDICHE – Se le tempistiche saranno rispettate, nella giornata di domani Florenzi svolgerà le visite mediche propedeutiche per l’ufficialità.