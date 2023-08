Calciomercato Milan: fissate le visite mediche dell’ex obiettivo Facundo Gonzalez con la Juve. Ecco tutti i dettagli

Facundo Gonzalez è pronto diventare il secondo acquisto della Juve dopo Timothy Weah. Il difensore classe 2003 del Valencia, cercato anche dal calciomercato Milan, si trova già in Italia, in attesa di cominciare la nuova avventura in bianconero.

Nella giornata di lunedì, infatti, il calciatore uruguaiano si sottoporrà alle visite mediche al J Medical e firmerà il contratto con il club.