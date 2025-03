Calciomercato Milan, trattativa ai dettagli: il calciatore è pronto a rifirmare per i rossoneri. Le ultimissime sui rossoneri

Kyle Walker ha già convinto tutti nel mondo Milan per il suo essere un leader in campo e nello spogliatoio. Per il terzino arrivato nel calciomercato di gennaio sarà riscattato in estate.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Milan potrebbe provare a cercare uno sconto. La cifra inizialmente pattuita con il Manchester City è di circa 5 milioni di euro. La trattativa, comunque, è ai dettagli.