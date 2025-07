Calciomercato Milan – La sfida per il post Theo Hernandez! I rossoneri porovano a chiudere definitivamente

Il mercato del calcio è in fermento e tra i nomi più caldi figura quello di Archie Brown, il giovane terzino sinistro attualmente in forza al KAA Gent, che ha attirato l’attenzione di diversi club europei con le sue promettenti prestazioni. Sebbene il Fenerbahçe, ambizioso club turco, e il Wolverhampton, compagine inglese di Premier League, abbiano mostrato un forte interesse, la priorità del ragazzo sembra essere chiara: il Milan.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, i rossoneri godono di un vantaggio significativo nella corsa all’acquisizione di Brown. Esisterebbe infatti un accordo di principio tra il club di via Aldo Rossi e il giovane difensore per un contratto di lunga durata, che si estenderebbe per quattro o cinque anni, a seconda degli ultimi dettagli da definire. Le cifre relative all’ingaggio sarebbero comprese tra 1 e 1.5 milioni di euro netti a stagione, una proposta che evidentemente ha trovato il favore del calciatore.

Il Fenerbahçe, dal canto suo, avrebbe già preparato tutto per sferrare l’assalto decisivo e chiudere l’operazione. Tuttavia, la trattativa è al momento in stand-by proprio a causa della preferenza espressa da Brown per il Diavolo. Questa situazione mette il Milan in una posizione di forza, potendo contare sulla volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera.

Se il club meneghino dovesse muoversi con la giusta decisione nelle prossime ore, la fumata bianca potrebbe non tardare ad arrivare. L’intesa verbale già raggiunta sul contratto rappresenta un passo fondamentale, e ora spetta alla dirigenza del Milan trasformare questa preferenza in un acquisto definitivo.

L’arrivo di Archie Brown rappresenterebbe un importante innesto per la corsia sinistra del Milan, aggiungendo qualità e prospettiva a una squadra che punta a tornare ai vertici sia in Italia che in Europa. La caccia al giovane talento è aperta, ma al momento, il Diavolo sembra avere in mano le carte migliori per chiudere l’affare.