Calciomercato Milan: Faivre nel mirino, le ultime sul talento del Brest

Il Milan, dopo Bakayoko, è pronto a chiudere la trattativa per Roman Faivre, oggetto desiderio per la trequarti rossonera

Maldini e Massara al lavoro per definire gli ultimi ritocchi. Il francese del Brest può giocare in vari ruoli d’attacco: ora si tratta sul prezzo. Romain Faivre ha superato gli altri candidati ed è ora in pole position.

La richiesta di 15 milioni del Brest potrebbe calare con l’inserimento di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita. Lo riporta il Corriere dello Sport.