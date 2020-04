Calciomercato Milan: due top club su Alessio Romagnoli, ecco chi

Calciomercato Milan: Alessio Romagnoli è giunto al bivio, rinnovo o cessione. Due top club europei sarebbero già sulle sue tracce

Il Milan in vista della prossima stagione adotterà l’ormai già definito piano Elliott, per mantenere un bilancio saldo e in linea con i parametri finanziari. Alessio Romagnoli, momentaneamente guadagna oltre 3 milioni di euro, cifra che non sarebbe idonea per il progetto.

Stando a quanto riferisce l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il contratto dell’ex Sampdoria scadrà il 30 giugno 2022. Il capitano rossonero resta ad ogni modo un punto fermo del club di Via Aldo Rossi, ma qualora non si dovesse giungere ad un accordo sullo stipendio, potrebbe essere messo già in questa sessione di mercato estiva in vendita. Barcellona e Juventus vigili sull’obiettivo.