Calciomercato Milan – Due opzioni per il futuro di Calhanoglu: la situazione

Il futuro di Hakan Calhanoglu è in bilico tra tre opzioni, anzi due. Sul turco infatti sembrava esserci l’interesse del Manchester United, ma secondo quanto riportato da Christian Falk, gli occhi del club inglese erano rivolti verso il numero 10 rossonero solamente la scorsa estate, mentre a oggi non risulta alcuna offerta ufficiale.

Il giornalista della Bild ha rivelato che le uniche due strade per il trequartista sono il rinnovo con il Milan oppure la firma di un contratto milionario in Arabia.

TRUE ✅ There is no concret offer for Hakan Calhanoglu (27) of @ManUtd at the Moment. The English were interested last Summer for 2021. Calhanoglu has now still the option to sign at @acmilan a new contruct or go to a club in Arabia which offers the double the salary

— Christian Falk (@cfbayern) May 27, 2021