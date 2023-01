Calciomercato Milan, occhi puntati su due giovani attaccanti. Maldini e Massara seguono con attenzione due giocatori per l’estate

Il Milan pensa oltre ai rinnovi e punta anche ad acquisti, soprattutto nel reparto offensivo. Come scrive Ceccarini su TMW, il club rossonero ha puntato due nomi.

Maldini e Massara stanno seguendo con attenzione Kolo Mouani, vice campione del mondo con la Francia e attualmente in forza all’Eintracht e Hojlund, classe 2003, che si sta mettendo in mostra con l’Atalanta e già seguito in estate.