Calciomercato Milan, contatti serrati per chiudere lo scambio Dovbyk-Gimenez! Corsa contro il tempo, le sensazioni sono… Le ultimissime notizie

Si fa sempre più concreta l’ipotesi di un clamoroso scambio tra Milan e Roma per due attaccanti di spessore: Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. I contatti tra le due società e gli agenti dei giocatori sono continui e serrati, con l’obiettivo di trovare una quadra definitiva nelle ultime ore di mercato. A riportare la notizia sono Sky Sport e l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

L’operazione, che si prefigura come un prestito con opzione di riscatto, è resa complessa dalla volontà dei due club di trovare una formula che soddisfi entrambe le parti, specialmente per quanto riguarda le cifre e le condizioni del riscatto finale. Nonostante l’apertura dei giocatori e la volontà dei rispettivi club, la trattativa è tutt’altro che semplice. Il Milan del DS Tare è alla ricerca di un rinforzo in attacco e vede in Dovbyk il profilo ideale, mentre la Roma vuole un’alternativa valida per il reparto offensivo.

Se lo scambio dovesse fallire, il Milan ha un piano B per Dovbyk, che potrebbe arrivare a prescindere dall’esito dell’operazione Gimenez, ma la dirigenza rossonera sta spingendo forte per lo scambio per completare la rosa messa a disposizione di Allegri. L’interesse del club meneghino per l’attaccante ucraino è forte, tanto che i contatti vanno avanti da tempo.

Le prossime ore saranno decisive per capire se questa complessa operazione si concretizzerà. La finestra di mercato sta per chiudersi e le parti in causa stanno lavorando senza sosta per superare gli ultimi ostacoli burocratici ed economici. I tifosi di entrambe le squadre aspettano con il fiato sospeso la fumata bianca che potrebbe cambiare gli equilibri delle rispettive squadre in questa stagione.