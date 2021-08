Calciomercato Milan: distanza non incolmabile con il Bordeaux per Adli

La distanza tra domanda e offerta è tra i tre e sei milioni di euro. Non è una cifra incolmabile: Adli può arrivare al Milan. Le ultime

Yacine Adli è un obiettivo concreto del mercato del Milan. Il francese piace molto ai rossoneri, che hanno offerto 12 milioni di euro al Bordeaux per il cartellino del classe 2000. Il club transalpino, come riporta Tuttosport, chiede però una somma che va dai 15 ai 18 milioni.

La differenza non è incolmabile e, complice la volontà del giocatore di vestire il rossonero, le richieste del Bordeaux potrebbero diminuire. Il Milan, dal canto suo, potrebbe fare un piccolo sforzo per mettere a disposizione di Stefano Pioli un autentico jolly di centrocampo. Incontrarsi a metà strada non è impossibile.