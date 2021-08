Calciomercato Milan: ecco l’offerta per Adli. Le cifre della trattativa

Calciomercato Milan: ecco l’offerta per il trasferimento di Yacine Adli in rossonero. Ecco cifre e percentuali della trattativa

Novità in chiave calciomercato per il Milan. Oltre all’arrivo di Bakayoko, il quale arrivo in prestito con diritto di riscatto sembra ormai cosa fatta, i rossoneri non mollano la pista che li porta a Yacine Adli.

I dirigenti della società di Via Aldo avrebbero già presentato un’offerta ufficiale al Bordeaux per portare a San Siro il centrocampista francese: 12 milioni di euro per il cartellino e il 10% del ricavato dell’eventuale futura rivendita.