Calciomercato Milan, Di Francesco spiega: «Non conosco Popovic ma ricordiamoci una cosa»

In conferenza stampa alla vigilia della gara col Cagliari, Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato così di Popovic, attaccante preso a parametro zero dal Napoli e ad un passo anche dal calciomercato Milan:

POPOVIC – «Non mi ha detto niente il direttore, non lo conosco e non lo commento. Ricordiamoci sempre che è un 2006, ha l’età di mio figlio. E’ normale che se è attenzionato da grandi squadre vuol dire che c’è qualcosa di interessante come altri ragazzi che sono con noi».

