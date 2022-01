Calciomercato Milan, decisione presa su Gabbia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gabbia aspetta il via libera da parte del Milan: Cagliari o Sampdoria?

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è l’oggetto della lotta di mercato tra Cagliari e Sampdoria. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero valuterebbe una sola opzione per dare il via libera alla partenza del giocatore: prestito secco con la garanzia di un posto da titolare in questa seconda parte della stagione. La decisione verrà presa nei prossimi giorni.