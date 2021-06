Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato di Mikkel Damsgaard e della possibile cessione dalla Sampdoria al Milan. Le sue dichiarazioni

Mikkel Damsgaard, esterno della Sampdoria, sta attirando l’attenzione di molti club italiani ed esteri. Stefano De Grandis ha parlato dell’interessamento del Milan per il danese. Le sue dichiarazioni a Sky Sport 24.

«Damsgaard è un giocatore per cui io non so perché chieda cosi tanto la Samp. Rimane un giocatore forte e mi piacerebbe vederlo al Milan, però non ad una cifra eccessiva».