David-Milan, pista viva ma non l’unica: cosa filtra tra gennaio e giugno

David-Milan, la pista per l’attaccante del Lille è viva ma non è l’unica sul taccuino dei rossoneri: le ultime tra gennaio e giugno

Come riportato dal Corriere della Sera, la pista Jonathan David è molto calda nel calciomercato Milan, sia per gennaio che, eventualmente, per giugno.

Tuttavia, come specifica il quotidiano, non è assolutamente l’unica candidatura presa in considerazione da Furlani e Moncada: sul taccuino dell’area tecnica rossonera restano anche i nomi di Guirassy e Adams del Montpellier.