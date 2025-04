Calciomercato Milan, Criscitiello duro contro loro due: le dichiarazioni forti

Condividi via email

Calciomercato Milan, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha consigliato ai rossoneri di cedere Leao e Theo Hernandez

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Michele Criscitiello ha dato questo consiglio al Milan rispetto al prossimo calciomercato rossonero:

PAROLE – «Theo Hernandez e Leao, probabilmente, sono arrivati a fine corsa. Theo è anche indisponente, Leao invece a volte ti da fastidio perché sai che potrebbe darti il 110% e ti dà il 60%. Mentre Maignan, nonostante i suoi errori, non è più Magic Mike come la prima stagione, però rimane comunque un portiere che ti dà delle rassicurazioni importanti e allo stesso tempo non è un che dà, tra virgolette, fastidio allo spogliatoio, l’anima e il cuore ce li mette sempre».