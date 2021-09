Calciomercato Milan: Coutinho verso l’addio al Barcellona

Calciomercato Milan: Philipe Coutinho sempre più lontano dal Barcellona. Il brasiliano non rientra più nei piani di Koeman. Le ultime

Si infiamma il Calciomercato Milan. Secondo quanto riferito da Marca, noto quotidiano spagnolo sportivo, Philipe Coutinho è sempre più lontano dal Barcellona. Koeman, infatti, al brasiliano preferisce due giovani canterani blaugrana, ragion per cui, nella prossima finestra di mercato, il fantasista potrebbe salutare la Catalunya.

Il Milan si era interessato in estate a Coutinho ma il problema principale è sempre il nodo ingaggio. Inoltre, la crescita di Brahim Diaz sembra essere la priorità principale in casa rossonera, che vogliono concedere allo spagnolo il maggior spazio possibile. Ma i rossoneri rimangono comunque vigili: in caso di opportunità, non è da escludere ancora un altro tentativo per il fantasista brasiliano.