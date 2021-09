Giovani Milan: Diaz e Leao gli intoccabili

Giovani Milan: Brahim Diaz e Rafael Leao sono i due volti di questa squadra. Ecco come si sono presi il diavolo

Il Milan si aggrappa a due giovani: Brahim Diaz e Rafael Leao. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno trovato nei due iberici i loro fari offensivi, insieme ovviamente ai giocatori navigati come Giroud e Ibrahimovic.

Lo spagnolo, etichettato come piccolo e inadatto alla Serie A, ha portato invece fantasia e apporto in zona goal. La dieci sulle spalle sembra aver ritrovato un giocatore degno del suo fascino. Il portoghese, invece, spesso ciondola e irrita. Ma ha una classe infinita e in questo avvio di stagione ha trovato una buona continuità sulla fascia sinistra e con le sue giocate può portare reti e spettacolo al popolo rossonero.