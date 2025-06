Calciomercato Milan, novità importantissima su Kean! I tifosi in estasi, Tare ci prova seriamente

Calciomercato Milan, clamorosa novità su Moise Kean: il centravanti della Fiorentina è nel mirino di Igli Tare. Ultime

C’è fermento nel mercato rossonero, con il calciomercato Milan che continua a scandagliare il panorama degli attaccanti per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nonostante il nome di Dusan Vlahovic della Juventus continui a circolare con insistenza, un’altra pista intrigante sembra aprirsi per i diavoli: quella che porta a Moise Kean. A riportare la notizia è il noto esperto di mercato Orazio Accomando, che attraverso i suoi canali ha svelato l’esistenza di contatti concreti tra la dirigenza milanista e l’entourage del giovane attaccante.

Kean, un nome nuovo per l’attacco rossonero

L’indiscrezione lanciata da Orazio Accomando aggiunge un tassello importante al mosaico del mercato del Milan. Sebbene Vlahovic rappresenti un obiettivo di alto profilo, il suo costo elevato e la concorrenza internazionale potrebbero spingere il Milan a valutare alternative altrettanto valide e, potenzialmente, più accessibili. Ed è qui che entra in gioco Moise Kean, attaccante attualmente in forza alla Fiorentina.

Kean, classe 2000, è un profilo che si sposa bene con la filosofia del Milan di puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita. Nonostante la sua giovane età, vanta già una buona esperienza a livello internazionale, avendo giocato in Serie A con la Juventus e la Fiorentina, in Premier League con l’Everton e in Ligue 1 con il PSG. La sua rapidità, la fisicità e la capacità di attaccare la profondità lo rendono un attaccante versatile, in grado di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo.

La clausola e le tempistiche di mercato

Un aspetto cruciale, evidenziato sempre da Orazio Accomando, riguarda la situazione contrattuale di Kean con la Fiorentina. L’attaccante, infatti, è legato al club viola da una clausola rescissoria di ben 50 milioni di euro. Tuttavia, questa clausola avrà validità solo fino a metà luglio. Ciò significa che il Milan, qualora volesse affondare il colpo per Kean, dovrebbe agire con tempismo e decisione entro quella data per evitare un’eventuale rincorsa al rialzo o l’impossibilità di acquisire il giocatore a quella cifra prefissata.

Il fatto che il Milan stia già intrattenendo contatti con l’entourage di Kean suggerisce che la dirigenza rossonera stia seriamente valutando questa opzione, forse proprio in virtù della finestra temporale legata alla clausola. È possibile che il club stia cercando di capire la disponibilità del giocatore e le eventuali pretese economiche per il suo ingaggio, in modo da essere pronto a presentare un’offerta concreta se le condizioni dovessero essere favorevoli.

In un mercato sempre più dinamico e imprevedibile, avere più opzioni sul tavolo è fondamentale. Il Milan, quindi, non si sta limitando a un unico obiettivo, ma sta esplorando diverse piste per assicurarsi il rinforzo di cui ha bisogno in attacco. Che sia Vlahovic, Kean, o un altro nome ancora da svelare, l’estate rossonera si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.