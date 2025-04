Calciomercato Milan, dirigenza sempre più convinta e fiducia ribadita: resterà sicuramente a Milanello

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri non hanno dubbi su Santiago Gimenez, ieri tornato al gol contro il Venezia: resterà sicuramente in estate

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan non ha nessun dubbio sul futuro di Santiago Gimenez, ieri in gol nella gara vinta 0-2 dai rossoneri sul campo del Venezia.

Nonostante il momento difficile ed una prestazione sottotono nonostante il bel gol finale il Milan confermerà al 100% l’attaccante in vista della prossima stagione cercando di tutelare l’investimento da 28.5 milioni di euro più bonus fatto a gennaio.