Calciomercato Milan, concorrenza della Juve per un attaccante

Calciomercato Milan, la Juve piomba su Santiago Gimenez, obiettivo anche dei rossoneri per l’attacco. La situazione

Grande concorrenza per il calciomercato Milan per quanto riguarda Santiago Gimenez, obiettivo dei rossoneri per l’attacco.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, sull’attaccante sarebbe piombata la Juventus, oltre alla Lazio, che esaminando il suo profilo come possibile rimpiazzo del partente Vlahovic.