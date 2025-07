Calciomercato Milan, il Parma insiste per Colombo! Spunta la possibile formula dell’operazione

Calciomercato Milan, Lorenzo Colombo può finire al Parma nei prossimi giorni: spunta la possibile formula dell’operazione

Il Parma fa sul serio per Lorenzo Colombo. Dopo un primo sondaggio nelle scorse settimane, il club ducale ha deciso di alzare il pressing e tentare l’affondo decisivo per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante di proprietà del calciomercato Milan. Nonostante sia attualmente in tournée con i rossoneri, Colombo non rientra nei piani del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e del neo direttore sportivo Igli Tare per la prossima stagione, rendendo di fatto il Milan ben felice di prestarlo o cederlo a titolo definitivo per liberare un posto in rosa e fare spazio a un nuovo innesto offensivo.

Secondo le indiscrezioni raccolte dai colleghi di TMW, la trattativa tra Parma e Milan potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto. La cifra per l’eventuale acquisto definitivo di Colombo si aggirerebbe tra i 6 e i 7 milioni di euro, una somma che il Parma sembrerebbe disposto a investire per un giocatore dalle grandi potenzialità e che potrebbe rivelarsi un elemento chiave per il progetto tecnico dei ducali. L’arrivo di un attaccante giovane ma già con una certa esperienza in Serie A, come Lorenzo Colombo, rappresenterebbe un segnale forte da parte del Parma sulle sue ambizioni per la prossima stagione.

Il Milan, con il nuovo assetto dirigenziale che vede Tare al timone della direzione sportiva e Allegri in panchina, sta delineando la propria rosa e le scelte sui prestiti o le cessioni sono dettate dalla volontà di ottimizzare gli spazi e puntare su profili funzionali al nuovo modulo di gioco e alle strategie tattiche di Allegri. La partenza di Colombo, pur essendo un talento cresciuto nel settore giovanile rossonero, consentirebbe al club di via Aldo Rossi di avere maggiore flessibilità sul mercato in entrata per cercare il profilo ideale che possa completare il reparto offensivo.

Per il Parma, l’operazione Colombo si configura come un investimento miratosu un calciatore che ha già dimostrato di poter fare la differenza in categorie importanti. La determinazione del club emiliano nel portare a termine questa trattativa è evidente, e l’interesse per Colombo non è solo dettato da una necessità numerica, ma anche dalla convinzione nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita. Un giovane attaccante italiano, con margini di miglioramento ancora ampi, rappresenta un profilo ideale per un progetto che punta alla valorizzazione dei talenti.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per definire i dettagli dell’accordo tra le due società. Il Parma è pronto a stringere i tempi per non perdere un obiettivo così strategico, mentre il Milan, da parte sua, è desideroso di risolvere la situazione legata a Colombo per poter poi concentrarsi sulle nuove acquisizioni per il reparto avanzato. L’asse Milano-Parma si infiamma, e il futuro di Lorenzo Colombo sembra sempre più tingersi di gialloblù, con un potenziale trasferimento da 6-7 milioni di euro che potrebbe segnare un importante passo per entrambe le squadre.